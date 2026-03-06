Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
06 de março de 2026 às 19:15

«Achamos sempre que a inflação está pior do que na realidade»

A diretora-executiva da Sábado, Maria Henrique Espada, e o jornalista Sérgio Vitorino estiveram esta sexta-feira no NOW e falaram sobre a tensão que se vive no Médio Oriente, na sequência do ataque conjunto dos Estados Unidos e Israel contra o Irão a 28 de fevereiro, com o objetivo, segundo Donald Trump, de "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano".

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)