Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
06 de março de 2026 às 11:50

"Vieste, ganhaste e isso é algo muito difícil": Trump felicita Messi pela conquista da MLS

O presidente norte-americano, Donald Trump, recebeu esta quinta-feira Lionel Messi e os seus companheiros de equipa do Inter Miami na Casa Branca, para assinalar a conquista da MLS do ano passado.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.