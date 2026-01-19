Sábado – Pense por si

Vídeo mostra o momento em que grua colapsa em fábrica na Rússia

Uma grua industrial colapsou, este domingo, numa fábrica na cidade de Bugulma, na Rússia. Uma mulher de 63 anos caiu da cabine da grua e ficou ferida, segundo as autoridades locais, que estão a apurar as circunstâncias do acidente.

