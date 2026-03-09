Sábado – Pense por si

09 de março de 2026 às 14:53

Vídeo mostra momento do ataque a escola iraniana que fez mais de 165 mortos

O grupo de investigação Bellingcat revelou imagens do ataque a uma escola iraniana, a 28 de fevereiro, e afirma que estas novas imagens “parecem contradizer” o presidente dos EUA, Donald Trump, que diz que o Irão foi responsável pela explosão. Trevor Ball, investigador do Bellingcat, identificou a munição como um míssil de cruzeiro Tomahawk, que só estará a ser usado pelos EUA nesta guerra.

