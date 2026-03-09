Sábado – Pense por si

09 de março de 2026 às 12:00

EUA divulgam vídeo de ataque a lancha suspeita de narcotráfico no Pacífico

As Forças Armadas dos EUA revelaram, este domingo, imagens de um ataque a uma embarcação que estará ligada ao tráfico de droga no Pacífico Oriental. Segundo as autoridades norte-americanas, o ataque matou seis pessoas.

