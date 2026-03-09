Sábado – Pense por si

09 de março de 2026 às 15:10

Iranianos reúnem-se em Teerão para enterrar os entes queridos

Dezenas de pessoas reuniram-se esta segunda-feira na capital do Irão, Teerão, para se despedirem de quem perdeu a vida durante os ataques dos EUA e Israel, que têm atingido o país nos últimos dias.

