09 de março de 2026 às 11:29

Israel lança nova vaga de ataques aéreos contra Beirute

A capital do Líbano continua a ser bombardeada por Israel, esta segunda-feira. Ataques visam infraestruturas controladas pelo Hezbollah.

