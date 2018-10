A carregar o vídeo ...

O helicóptero do dono do Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, despenhou-se no domingo num parque de estacionamento contíguo ao King Power Stadium e incendiou-se.

19:04

Vídeo mostra momento da queda fatal do helicóptero do dono do Leicester













