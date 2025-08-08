Sábado – Pense por si

08 de agosto de 2025 às 16:52

Helicóptero colide com linha de alta tensão e cai sobre um barco no rio Mississippi, duas pessoas morreram

Um helicóptero que sobrevoava o rio Mississippi, nos Estados Unidos, colidiu com cabo de alta tensão esta quinta-feira, caindo depois sobre um barco onde provocou um incêndio. As duas pessoas que seguiam no helicóptero morreram.

