08 de agosto de 2025 às 22:15

Cabeça de Donald Trump em praia de Telavive pede fim libertação dos reféns

Os apoiantes dos reféns detidos em Gaza pelo Hamas construíram, na sexta-feira, uma estrutura na praia de Telavive com a mensagem "Acabem com a Guerra do BB [referência a Bibi, a alcunha de Netanyahu]" dentro do contorno da cabeça do presidente dos EUA, Donald Trump.

