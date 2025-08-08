Sábado – Pense por si

08 de agosto de 2025 às 22:18

Ladrões de Labubus roubam 30 mil dólares em produtos

Imagens de videovigilância de uma loja da Califórnia mostram quatro indivíduos a roubar mercadorias no valor de 30 mil dólares, incluindo vários produtos populares como Labubus.

