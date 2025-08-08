Sábado – Pense por si

08 de agosto de 2025 às 22:11

Gatos dão nas vistas em Hong Kong: eleição para “Rei dos Gatos” agita cidade

Mais de 100 gatos, mascotes de lojas, disputam o título de “Rei dos Gatos”. A eleição já virou fenómeno e está a conquistar moradores e turistas.

