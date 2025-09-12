Sábado – Pense por si

12 de setembro de 2025 às 18:08

Vídeo mostra fila de homens que terão sido detidos pelo exército israelita na Cisjordânia

Dezenas de homens terão sido detidos, na quinta-feira, em Tulkarm, na Cisjordânia, após um ataque a um veículo blindado que deixou dois soldados israelitas com ferimentos ligeiros.

