Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
22 de dezembro de 2025 às 11:55Associated Press

Autocarro em alta velocidade capota e faz 16 mortos na Indonésia

Um autocarro que viajava de Jacarta para Yogyakarta, na Indonésia, capotou ao chegar a um cruzamento segundo as autoridades locais, que também alertaram que o veículo circulava em alta velocidade.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente