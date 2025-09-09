Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
09 de setembro de 2025 às 10:07

Vídeo mostra estragos em barco da flotilha humanitária atacado por drone

Barco da flotilha solidária de ajuda humanitária a Gaza que foi atacado tem bandeira portuguesa.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30