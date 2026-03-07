Sábado – Pense por si

07 de março de 2026 às 16:06

Chuvas intensas e inundações no Quénia causam pelo menos 23 mortos

Pelo menos 23 pessoas morreram após chuvas intensas provocarem inundações em várias estradas da capital de Nairobi, este sábado. As autoridades confirmaram casos de afogamento e eletrocussão, enquanto as operações de busca e resgate continuam.

