07 de março de 2026 às 18:49

“Eliminámos 42 navios da marinha”: Trump diz que EUA destruíram capacidades militares e comunicações do Irão

O presidente dos EUA afirmou, este sábado, que as forças norte-americanas destruíram 42 navios da marinha do Irão em apenas três dias, no contexto do conflito em curso entre os dois países. Trump disse ainda que foram atingidas capacidades militares e sistemas de comunicação iranianos.

