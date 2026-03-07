Sábado – Pense por si

Vídeos
07 de março de 2026 às 15:04

“Eu previ muito do que está a acontecer”: Kamala Harris comenta guerra durante homenagem a Jesse Jackson

A ex-vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, recordou o legado do líder dos direitos civis Jesse Jackson durante a cerimónia de homenagem realizada, esta sexta-feira, em Chicago. Harris disse que o país enfrenta um momento difícil, referindo que “previu muito do que está a acontecer”.

