07 de março de 2026 às 16:07

Equipa do Repórter SÁBADO agredida: "Esfregou sangue na minha cara"

Há uma falsa agência de modelos que cobra valores elevados pelo agenciamento de crianças e jovens em Vila Nova de Gaia. Os candidatos a modelos pagam centenas de euros para ficarem registados numa plataforma a troco de promessas de trabalho com inúmeras marcas conhecidas. No decorrer da reportagem, um funcionário da empresa agrediu violentamente a equipa do Repórter Sábado. Uma reportagem a não perder esta noite, no NOW.

