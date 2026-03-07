Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
07 de março de 2026 às 15:27

Pelo menos 10 mortos em ataque russo contra edifício residencial em Kharkiv

Pelo menos 10 pessoas morreram, entre elas duas crianças, e mais de dez ficaram feridas após um míssil lançado pela Rússia atingir um edifício residencial de cinco andares na cidade de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)