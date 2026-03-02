Sábado – Pense por si

02 de março de 2026 às 12:00

Vídeo mostra caça dos EUA a cair no Kuwait

O Ministério de Defesa do Kuwait confirmou esta segunda-feira que "várias aeronaves militares dos EUA" caíram no espaço aéreo do país.

