Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
29 de abril de 2026 às 13:30

Vídeo mostra ataque de drone contra tanque israelita no sul do Líbano

Imagens divulgadas pelo Hezbollah mostram o momento em que um drone ataca um tanque Merkava das forças israelitas em Qantara, no sul do Líbano.

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30