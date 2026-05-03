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03 de maio de 2026 às 14:18

Papa Leão XIV recorda jornalistas vítimas das guerras no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa

O dia 3 de Maio foi proclamado como o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa em 1993 e o Papa Leão XIV falou sobre os jornalistas que foram vítimas das guerras e da violência durante as orações no Vaticano.

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