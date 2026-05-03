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03 de maio de 2026 às 14:58

Rui Borges: "As últimas semanas não apagam nada"

Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro de amanhã com o V. Guimarães (20h15), Rui Borges falou sobre o momento menos positivo que o Sporting está a atravessar, garantindo que não "apaga nada" do que tem sido a temporada dos leões até ao momento.

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