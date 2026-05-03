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03 de maio de 2026 às 15:15

Rui Borges: "Tínhamos de ser mais competentes. Jamais me vou agarrar às desculpas"

Na conferência de imprensa de lançamento do Sporting-V. Guimarães (amanhã, 20h15), Rui Borges garantiu que o cansaço da equipa não pode ser a desculpa para a quebra nos resultados.

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