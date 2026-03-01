Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
01 de março de 2026 às 13:53

Vídeo mostra ataque com drone contra edifício no Bahrein

Imagens divulgadas nas redes sociais parecem mostrar um drone a atingir um edifício na capital do Bahrein, durante a vaga de ataques lançados pelo Irão em resposta às operações militares dos Estados Unidos e de Israel no Médio Oriente. Equipas de emergência foram mobilizadas para o local.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.