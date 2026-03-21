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21 de março de 2026 às 21:32

Treinador do Bobadelense foi despedido após esta brutal agressão a árbitro num jogo de sub-11

A agressão ao árbitro ocorreu num duelo de sub-11, entre o Ponte de Frielas e o Bobadelense, da AF Lisboa, tendo sido cometida por Vasco Lourenço, treinador-adjunto do Bobadelense, com uma cabeçada a atingir o juiz da partida. O técnico, apurou Record, foi despedido pelos responsáveis do clube do concelho de Loures mal estes tiveram conhecimento do sucedido.

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