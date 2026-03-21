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21 de março de 2026 às 22:00

Milhares celebram o Ano Novo curdo nas ruas de Diyarbakir

Milhares de pessoas reuniram-se em Diyarbakir, na Turquia, para celebrar o Nowruz, com danças, bandeiras e fogueiras tradicionais que marcam a chegada da Primavera. O festival é um dos maiores símbolos culturais da comunidade curda.

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