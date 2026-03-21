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21 de março de 2026 às 21:30

Trump regressa ao campo de golfe em West Palm Beach

O presidente dos EUA, Donald Trump, foi visto a chegar ao Trump International Golf Club, em West Palm Beach, para mais um fim de semana na Florida.

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