A carregar o vídeo ...

Dois veteranos de guerra britânicos, com 94 e 95 anos, saltaram de paraquedas sobre os campos da Normandia, no norte de França, esta quinta-feira, dia em que se assinalaram os 75 anos do Desembarque na Normandia ou Dia D.

10:22

Veteranos de 90 anos voltaram a saltar de paraquedas na Normandia Partilhar











Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.