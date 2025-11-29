Sábado – Pense por si

29 de novembro de 2025 às 19:16

Residentes prestam homenagem às vítimas do incêndio em Hong Kong

Após o grande incêndio que provocou múltiplas mortes, moradores de Hong Kong prestaram tributo às vítimas deixando flores no local da tragédia, demonstrando pesar e união comunitária.

