29 de novembro de 2025 às 17:23

Milhares protestam contra a nova juventude do partido de extrema‑direita na Alemanha

Enquanto a nova organização juvenil da AfD se preparava para a sua convenção fundadora, milhares de opositores saíram às ruas de Giessen em sinal de repúdio. Os manifestantes bloquearam vias e confrontaram a polícia, que reagiu com força para garantir a realização do evento.

