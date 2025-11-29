Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
29 de novembro de 2025 às 15:54

Peru declara estado de emergência devido à chegada de migrantes vindos do Chile

Governo peruano declarou estado de emergência em várias regiões após a chegada de migrantes provenientes do Chile, que provocou sobrecarga em serviços locais e gerou tensões sociais. As autoridades mobilizaram forças de segurança para gerir a situação e fornecer apoio às comunidades afetadas.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.