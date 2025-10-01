Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
01 de outubro de 2025 às 11:53

Veja como é a casa onde viveu criança raptada pelo pai em Famalicão

Menino de 10 anos foi encontrado numa casa abandonada e terá testado positivo à cocaína.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.