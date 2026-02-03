Sábado – Pense por si

03 de fevereiro de 2026 às 10:49

Vários prédios danificados em ataque russo a Kiev

Edifícios residenciais em Kiev foram danificados depois de mísseis e drones russos terem atingido a cidade, durante a madrugada deste sábado. Os ataques causaram feridos e provocaram incêndios em várias zonas, reforçando a tensão na capital ucraniana.

