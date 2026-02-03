Sábado – Pense por si

03 de fevereiro de 2026 às 11:21

BE apoia Seguro: "O que mudou foi aparecer o nome de André Ventura"

"Nós vamos ter uma eleição em que de um lado vai estar André Ventura e, portanto, uma força política responsável, que defenda a democracia, que se empenha no robustecimento do estado social, na igualdade e na autonomia das pessoas, evidentemente que tem de mobilizar todos os votos contra Ventura e é o que o Bloco de Esquerda fará", garante o coordenador do partido, José Manuel Pureza.

