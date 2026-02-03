Sábado – Pense por si

03 de fevereiro de 2026 às 11:14

Trump apoia decisão de que agentes federais usem ‘bodycams’ em Minneapolis

O presidente dos EUA disse, esta segunda-feira, que apoia a decisão da secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, de que todos os agentes do Departamento de Segurança Interna destacados para Minneapolis, incluindo agentes dos serviços de imigração (ICE), usem ‘bodycams’.

