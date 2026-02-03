Sábado – Pense por si

03 de fevereiro de 2026 às 11:18

“O rio está praticamente ao nível do passeio”: autarca de Álcacer do Sal deixa aviso para riscos devido ao mau tempo

Ana Paula Mota, Presidente da Câmara de Álcacer do Sal, garante que não há ninguém a viver nas casas próximas do rio que pode galgar devido ao mau tempo.

