04 de março de 2026 às 22:51

Urso-polar celebra Dia Internacional com mergulhos e muita brincadeira

Koda, um urso-polar do jardim zoológico de Memphis, no estado norte-americano do Tennessee, assinalou o Dia Internacional do Urso-Polar com momentos de diversão ao sol, dentro de água e a brincar com uma bóia.

