07 de março de 2026 às 14:34

Repórter SÁBADO: Falsa agência de modelos cobra valores elevados pelo agenciamento de crianças e jovens

Os candidatos a modelos pagam centenas de euros para ficarem registados numa plataforma a troco de promessas de trabalho com inúmeras marcas conhecidas. No decorrer da reportagem, um funcionário da empresa agrediu violentamente a equipa do Repórter Sábado. É o tema da Investigação Repórter Sábado de hoje. Uma reportagem a não perder esta noite, no NOW.

