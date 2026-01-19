Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
19 de janeiro de 2026 às 15:13

“Uma imagem aterradora”: autarca de Adamuz descreve cenário após acidente ferroviário em Espanha

O presidente da câmara de Adamuz, Rafael Ángel Moreno, classificou como “aterrador” o cenário encontrado após o acidente ferroviário que provocou dezenas de mortos no sul de Espanha. Jesús Fernandez, bispo de Córdoba, apelou ao silêncio e ao apoio às famílias, sublinhando que “as palavras não chegam” perante a dimensão da tragédia.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h