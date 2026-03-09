Sábado – Pense por si

09 de março de 2026 às 22:51

Marinha mexicana apreende quase duas toneladas de cocaína no mar

A marinha do México apreendeu quase duas toneladas de cocaína durante uma operação no Oceano Pacífico, interceptando uma embarcação suspeita usada no tráfico de droga. A apreensão faz parte de operações regionais contra o narcotráfico realizadas com apoio de agências norte-americanas.

