Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
09 de março de 2026 às 22:16

Trump diz que a guerra no Médio Oriente será de curta duração

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou a membros republicanos da Câmara dos Representantes que o conflito no Médio Oriente deverá ser de curta duração, apesar da intensificação dos ataques entre os EUA, Israel e o Irão nas últimas semanas.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente