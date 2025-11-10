Sábado – Pense por si

10 de novembro de 2025 às 19:30

Um discurso de Trump, demissões e a ameaça de um processo milionário. O que está em causa na polémica da BBC?

A BBC está no centro de uma crise interna depois da decisão de transmitir um discurso de Donald Trump durante uma visita oficial ao Reino Unido. A emissão originou críticas de parcialidade, levou à demissão de responsáveis editoriais e abriu caminho à possibilidade de um processo milionário contra o canal. A direção da BBC defende que seguiu critérios jornalísticos.

