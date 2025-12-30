Sábado – Pense por si

30 de dezembro de 2025 às 22:45

Ladrões perfuram cofre de banco alemão e roubam bens no valor de dezenas de milhões de euros

Cerca de 2.700 clientes do banco foram afetados pelo roubo em Gelsenkirchen. Suspeitos terão levado entre 10 e 90 milhões de euros em bens.

