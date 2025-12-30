Sábado – Pense por si

30 de dezembro de 2025 às 22:40

Três mortos após avalanche nos Pirenéus espanhóis

Grupo de seis alpinistas estava a fazer esqui de travessia na face norte da montanha Pico Tablato, na província de Huesca, no norte de Espanha, quando a avalanche ocorreu.

