30 de dezembro de 2025 às 22:30

Quatro feridos após teleférico colidir com estação de chegada nos Alpes italianos

Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas na manhã de terça-feira, quando um teleférico colidiu com uma estação de chegada na região montanhosa de Macugnaga, nos Alpes italianos. 94 pessoas foram retiradas do local de helicóptero.

