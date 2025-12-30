Sábado – Pense por si

30 de dezembro de 2025 às 22:32

Ventos fortes, neve intensa e temperaturas gélidas: 'Ciclone Bomba' atinge o norte dos EUA

Tempestade, que atingiu partes das Planícies e dos Grandes Lagos na segunda-feira, trouxe ar frio, ventos fortes e uma mistura de neve, gelo e chuva, tornando as viagens perigosas.

