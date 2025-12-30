Sábado – Pense por si

30 de dezembro de 2025 às 22:50

É fã de ‘Stranger Things’? Então vai gostar deste espetáculo de drone

Fãs de 'Stranger Things' tiveram uma pequena surpresa no domingo, em Las Vegas, com um espetáculo de drones promovendo o final da série. Os 5 mil drones coreografados e os efeitos pirotécnicos reuniram centenas de fãs.

