19 de dezembro de 2025 às 14:11

Ucrânia afirma ter atingido um navio-tanque da ‘frota sombra’ russa no Mar Mediterrâneo

O Serviço de Segurança da Ucrânia afirmou, esta terça-feira, ter interceptado, pela primeira vez, um petroleiro da ‘frota sombra’ russa em águas neutras no Mar Mediterrâneo.

